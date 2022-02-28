Александр Медведев: КХЛ будет развиваться и после ухода рижского "Динамо" и "Йокерита"

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский хоккей будет развиваться даже после ухода финского "Йокерита" и рижского "Динамо" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ Александр Медведев.

Оба клуба объявили о том, что покинули лигу, в конце прошлой недели.

"КХЛ преодолеет эту ситуацию, и скорее вред будет нанесен латвийскому и финскому хоккею. Попирается фундаментальный принцип, что спорт должен быть вне политики. То, что наш хоккей будет развиваться дальше, я нисколько не сомневаюсь", - сказал Медведев.

В понедельник Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила о том, что совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

"Надо посмотреть, как это будет дальше развиваться. Быть может, за таким решением стоит желание включить Францию в число участников чемпионатов мира", - отметил он.