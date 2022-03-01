Отчисления от букмекеров за четвертый квартал 2021 года составили 3,4 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Целевые отчисления от букмекеров на развитие спорта за четвертый квартал 2021 года составили 3,4 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

"От букмекеров за четвертый квартал получено 3,4 млрд рублей. 20% от этой суммы направлено на детско-юношеский спорт, 60% - на мероприятия и 5% - на проекты развития", - сказал Матыцин.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2020 года года подписал закон, предусматривающий создание "Единого регулятора азартных игр". Законом также предусматривалось создание единого центра учета переводов ставок букмекерских контор в рамках деятельности по приему от граждан денежных средств, в том числе электронных, их учета и перевода. Согласно документу, такой центр должен удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события. Эти отчисления направляются общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, как и информация о принятых ставках.