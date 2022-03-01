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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: на подготовку сборной России к Олимпиаде было потрачено более 11 млрд рублей

9,5 млрд рублей были выделены из федерального бюджета
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 11 млрд рублей было выделено на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

"Бюджет проекта - 11,5 млрд рублей, 9,5 млрд выделено из федерального бюджета, 2 млрд - из внебюджетных источников. Проект был создан на принципах преемственности программы "Пхёнчхан-2018", а также с учетом предоставленных целевых комплексных программ и в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Минспорте России", - сказал Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине состоялись с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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