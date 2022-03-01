Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира из России

ТАСС, 1 марта. Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России. Об этом сообщает пресс-служба FIVB.

Такое решение принято в связи с военно-политической ситуацией вокруг России и Украины. Новое место проведения турнира не уточняется. FIVB уже проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола и оргкомитет турнира и будет искать альтернативную принимающую страну или страны.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.