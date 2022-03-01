Матыцин: Минспорт ведет ежечасную работу по минимизации рисков для спортсменов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации ведет ежечасную работу по минимизации рисков для спортсменов. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Вчера мы провели совещание со всеми олимпийскими, неолимпийскими и паралимпийскими федерациями, - сказал Матыцин. - При Минспорте создан оперативный штаб под руководством заместителя министра Одеса Хасаевича Байсултанова, куда входят все представители департаментов. Мы в ежечасном контакте со всеми федерациями. Будем принимать все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для здоровья наших спортсменов. Будем принимать программу взаимодействия с международными федерациями и защиты интересов наших спортсменов".

"Основными задачами на 2022 год являются оперативное реагирование на отмену проведения крупных международных соревнований и оперативное реагирование на отмену участия в соревнованиях наших спортсменов", - добавил он.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна страны.

"Восстановление РУСАДА - один из наших приоритетов. В России создана одна из эффективнейших систем противодействия допингу", - подчеркнул министр спорта РФ.