"Яндекс" получил уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс" получила уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше", - сообщили в пресс-службе "Яндекса".

НХЛ ранее объявила, что приостанавливает работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России. Это связано с санкциями Международной федерации хоккея по отношению к России.

О заключении контракта НХЛ с "Яндексом" было объявлено в сентябре 2019 года, что предусматривало бесплатный показ матчей на платформе компании. В январе 2022 года газета "Ведомости" сообщала о продлении соглашения на показ матчей на два сезона.