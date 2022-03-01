Боксер Батыргазиев из-за санкций планирует провести рейтинговый бой вместо титульного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев планирует провести в Саранске рейтинговый бой в конце марта - начале апреля вместо защиты титула интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг из-за последних решений организации. Переезд спортсмена и команды за границу не рассматривается, там возможно только проведение боев и последующее возвращение в Россию, сообщил во вторник ТАСС тренер боксера Эдуард Кравцов.

"Бой Альберта планируется на конец марта - начало апреля, сейчас даты согласовываются. Он должен пройти в Саранске, согласовываем, какой ТВ-канал его будет транслировать. Бой планировался с защитой титула IBF, но в связи с последними событиями он будет просто рейтинговый, 10-раундовый", - сказал собеседник агентства.

Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) присоединились к бойкоту Всемирного боксерского совета (WBC) и не будут проводить соревнования под своей эгидой на территории России. Данное решение связано с ситуацией вокруг России и Украины.

По его словам, соперником Батыргазиева, скорее всего, будет боксер из России, чтобы не было проблем с его приездом из другой страны. "Что касается переезда Батыргазиева за границу, нет, об этом даже никакой речи быть не может - мы россияне, боксируем в России, но если потребует ситуация, то мы можем продолжить жить, тренироваться в России, а на бой выехать куда-то за границу", - сказал Кравцов.

Последний раз Батыргазиев выходил на ринг 24 декабря 2021 года, победив венесуэльца Франклина Мансанилью техническим нокаутом в четвертом раунде.

Батыргазиеву 23 года. На его счету титулы интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB), чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы Всемирной боксерской организации (WBO). В послужном списке боксера 5 побед (5 нокаутом), ни одного поражения. На его счету победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.