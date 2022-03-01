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Олимпиада-2022 в Пекине

Конокотин: оснований для пересмотра результатов фигуристов на Олимпиаде нет

11 февраля стало известно, что допинг тест фигуристки Камилы Валиевой дал положительный результат

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правовые основания для пересмотра результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине отсутствуют. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ рассказал глава российской делегации на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Андрей Конокотин.

"Позиция ОКР [Олимпийского комитета России] заключается в том, что в соответствии с применимыми правилами МОК [Международного олимпийского комитета] и ISU [Международного союза конькобежцев] вне зависимости от итогов расследования дела Камилы Валиевой правовые основания для пересмотра результатов командных соревнований отсутствуют".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Расследование дела о допинге продолжается.

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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