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Фигурное катание

В Федерации фигурного катания на коньках России считают решение ISU дискриминационным

Ранее Международный союз конькобежцев запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разочарована решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации, которое было оглашено во вторник, и считает его дискриминационным по признаку национальной принадлежности. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Мы с сожалением узнали о решении совета ISU. Мы считаем и всегда считали, что спорт вне политики, что это один из основных принципов олимпийского движения, поэтому очень жаль. Это, очевидно, дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране. Мы будем делать все для наших спортсменов и тренеров, чтобы они имели возможности тренироваться и соревноваться", - сказал Коган.

Коган также отметил, что от данного решения пострадают и болельщики: "В том числе жаль большого количества болельщиков и любителей фигурного катания, которые хотели бы видеть реальные соревнования между сильнейшими спортсменами".

Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по конькобежному спорту, который пройдет с 3 по 6 марта в Норвегии, чемпионате мира по шорт-треку в Монреале (18-20 марта) и чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (21-27 марта).

Теги
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