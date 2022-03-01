В Федерации фигурного катания на коньках России считают решение ISU дискриминационным

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разочарована решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации, которое было оглашено во вторник, и считает его дискриминационным по признаку национальной принадлежности. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Мы с сожалением узнали о решении совета ISU. Мы считаем и всегда считали, что спорт вне политики, что это один из основных принципов олимпийского движения, поэтому очень жаль. Это, очевидно, дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране. Мы будем делать все для наших спортсменов и тренеров, чтобы они имели возможности тренироваться и соревноваться", - сказал Коган.

Коган также отметил, что от данного решения пострадают и болельщики: "В том числе жаль большого количества болельщиков и любителей фигурного катания, которые хотели бы видеть реальные соревнования между сильнейшими спортсменами".

Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по конькобежному спорту, который пройдет с 3 по 6 марта в Норвегии, чемпионате мира по шорт-треку в Монреале (18-20 марта) и чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (21-27 марта).