В Министерстве спорта РФ заявили, что на Играх в Пекине провалились сборные по двум видам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России на Олимпийских играх в Пекине провалилась только в керлинге и бобслее. Такое мнение на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ высказал заместитель министра спорта Алексей Морозов.

"Как уже было заявлено, каждый третий спортсмен стал медалистом. Фактически из всех видов спорта провалились только керлинг и бобслей. В остальных что-то не получилось, как, например, в сноуборде, фристайле и конькобежном спорте, но есть соответствующие медали", - сказал Морозов.

Российская команда завоевала на Олимпиаде 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2).