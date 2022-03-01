FINA разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе

ТАСС, 1 марта. Международная федерация плавания (FINA) разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"FINA определила, что любые спортсмены из России или Белоруссии, участвующие в соревнованиях FINA, могут выступать только как нейтральные лица, соревнуясь под флагом FINA и с гимном FINA", - говорится в заявлении.

FINA также отозвала у президента России Владимира Путина орден, врученный ему в 2014 году.

Ранее FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию, который должен был пройти в Казани с 23 по 28 августа, этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Также 8 марта в Санкт-Петербурге не состоится матч Мировой лиги по водному поло между мужскими сборными России и Греции. В 2022 году в Казани планируется проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде (17-22 декабря).