Матыцин: Россия будет взаимодействовать с сообществом, несмотря на рекомендации МОК

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские спортивные федерации будут взаимодействовать со спортивным сообществом, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Всегда подчеркивал, что Россия самодостаточная страна со стабильной динамикой развития физической культуры и спорта, - сказал Матыцин. - Мы приняли стратегию, все направления будут реализованы. Понимаем, что живем не в автономном мире, будем взаимодействовать со спортивным сообществом, несмотря на рекомендации МОК".

В понедельник МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Мы изначально были против такого подхода, спорт никогда не должен быть заложником разногласий или конфликтов между странами, об этом вчера заявил сам президент МОК Томас Бах. Сейчас решение принято против олимпийских принципов, они дискриминируют спортсменов одной страны. Сейчас мы изучим юридическую сторону вопроса", - добавил министр спорта.

Матыцин отметил, что министерство оценит риски отмены соревнований. "Будем оценивать риски отмены соревнований, будем готовить претензии по итогам отзыва соревнований. Компенсация возможных затрат, возврат организационных взносов. Надеемся, что это не долгосрочные меры, истинные олимпийские ценности будут поставлены во главу угла", - отметил Матыцин.