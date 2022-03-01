Матыцин заявил, что российский спорт не собирается изолироваться от мирового

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское спортивное сообщество не собирается изолироваться от международного. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Практически со всеми международными федерациями контакт существует, в большинстве он достаточно сложный. Но мы будем продолжать эту работу, чтобы оперативно реагировать и понимать принятие решений. Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно", - сказал Матыцин.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Происходящее может быть расценено как дискриминация по национальному признаку", - добавил он.