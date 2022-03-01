Матыцин надеется, что санкции не повлияют на восстановление РУСАДА и ВФЛА

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду, что санкции к российскому спорту не повлияют на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он рассказал журналистам после заседания итоговой коллегии ведомства.

"Надеемся, что произошедшее не скажется на восстановлении РУСАДА и ВФЛА. Хотя понимаем, что сложности будут", - сказал Матыцин.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна страны. В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования в связи с событиями на Украине.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.