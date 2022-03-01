Матыцин и Кожемяко возглавили оргкомитет Международных спортивных игр "Дети Азии"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко стали сопредседателями организационного комитета по подготовке и проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" во Владивостоке. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Всего в состав оргкомитета вошли 22 человека. Также в оргкомитет включены: генеральный директор АНО "Дирекция "Дети Азии" Эльмир Валитов, заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов, посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. Игры проводятся при поддержке президента и правительства РФ, ОКР, Министерства спорта и Министерства иностранных дел РФ, а также Олимпийского совета Азии. Соревнования организуются под патронатом Международного олимпийского комитета и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).