Общее собрание руководителей клубов РПЛ состоится 2 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Общее собрание руководителей футбольных клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 2 марта. Об этом ТАСС сообщили два источника в клубах лиги.

"Общее собрание состоится завтра", - сообщил источник.

"На общем собрании будет обсуждаться вопрос о переносе матчей 22-го тура на март. Также в повестке значится пункт о предложениях по структуре календаря РПЛ до конца сезона", - добавил второй источник. Собеседник агентства отметил, что мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи.

В декабре 2021 года общее собрание РПЛ перенесло матчи 22-го тура чемпионата страны с 18-20 марта на 3-5 мая в связи с участием сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.