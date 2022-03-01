ITF приостановила членство Федерации тенниса России и отменила турниры в стране

ТАСС, 1 марта. Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба ITF.

ITF также приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам участвовать индивидуально в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Российские и белорусские теннисисты будут временно отстранены от юниорских турниров.

Сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022 году. Мужская и женская сборные России побеждали на этих турнирах в 2021 году соответственно.

В феврале 2022 года в Санкт-Петербурге прошел турнир WTA. Также в 2022 году в России должен был пройти Кубок Кремля под эгидой WTA и ATP в октябре.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.