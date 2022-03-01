Российские теннисисты будут выступать на турнирах ATP и WTA без флага страны

ТАСС, 1 марта. Советы директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение запретить российским спортсменам выступать под флагом России. Об этом сообщают пресс-службы организаций.

В заявлении подчеркивается, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.

В совместном заявлении указано, что в матчах с участием российских теннисистов не будет упоминаться название страны. При этом российские спортсмены смогут участвовать во всех международных теннисных турнирах, в том числе турнирах Большого шлема. Те же меры действуют в отношении спортсменов из Белоруссии. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Также отменен Кубок Кремля, который был запланирован на октябрь. Турнир должен был пройти в Москве.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах.