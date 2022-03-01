FIG отклонила протест Украины и допустила гимнастов России до участия в этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе после того, как технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отклонил протест украинской делегации. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии. Этот протест разбирал техком FIG", - заметила Родионенко.

"Мы будем выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики. Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение все равно присутствует", - добавила собеседница ТАСС.

Этап Кубка мира в Дохе пройдет со 2 по 5 марта. На турнир были заявлены семь российских гимнастов, включая олимпийских чемпионок Викторию Листунову и Владиславу Уразову.