Шахматист Андрейкин победил Грищука на турнире серии Гран-при в Белграде

ТАСС, 1 марта. Россиянин Дмитрий Андрейкин победил черными фигурами соотечественника Александра Грищука в матче первого тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Белграде.

В других встречах с участием россиянин в группе В Никита Витюгов черными фигурами победил Пентала Харикришну из Индии, в группе С Владимир Федосеев черными фигурами сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом, а встреча в группе D между Александром Предке, который также играл черными шахматами, и французом Максимом Вашье-Лагравом из Франции завершилась вничью.

32-летний Андрейкин имеет 14-й рейтинг на соревнованиях в Белграде и занимает 23-е место в общем рейтинге FIDE. Грищуку 38 лет, у него шестой рейтинг среди участников серии Гран-при и самый высокий среди россиян на турнире. Грищук является трехкратным чемпионом мира по блицу и занимает десятое место в мировом рейтинге.

Ранее пресс-служба FIDE объявила, что на всех международных шахматных соревнованиях под эгидой организации не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии и звучать гимны этих стран из-за ситуации, сложившейся на Украине. Также FIDE сообщила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. Таким образом, Всемирная шахматная олимпиада 2022 года была перенесена из России.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал. Гран-при FIDE является последним отборочным этапом к турниру претендентов. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап), после окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Белграде завершатся 14 марта. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 тыс.