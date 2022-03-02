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Футбол в Италии

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Защитник "Интера" Дензел Дюмфрис и нападающий "Милана" Рафаэль Леао EPA-EFE/ROBERTO BREGANI
Описание
Защитник "Интера" Дензел Дюмфрис и нападающий "Милана" Рафаэль Леао
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

ТАСС, 2 марта. Футбольный клуб "Милан" сыграл вничью с "Интером" со счетом 0:0 в первом матче полуфинала Кубка Италии.

Финал турнира пройдет в Риме 11 мая. В другом полуфинале встретятся "Ювентус" и "Фиорентина".

"Милан" является пятикратным обладателем Кубка Италии, в последний раз клуб побеждал в турнире в 2003 году. Также "Милан" играл в финале кубка страны в 2016 и 2018 годах, оба раза уступив титул "Ювентусу".

"Интер" является семикратным обладателем Кубка Италии, в последний раз клуб побеждал в турнире в 2011 году.

"Милан" занимает второе место в таблице чемпионата Италии, уступая "Наполи" по дополнительным показателям, у клубов по 57 очков после 27 туров. "Интер" идет третьим, набрав 55 очков и имея матч в запасе. "Интер" является действующим чемпионом Италии.

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