"Тоттенхэм" не смог выйти в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 2 марта. Футбольный клуб "Тоттенхэм" проиграл в гостях "Мидлсбро" в дополнительное время со счетом 0:1 в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Единственный гол на 107-й минуте забил Джошуа Коберн.

На стадии 1/16 финала "Мидлсбро" в серии пенальти победил "Манчестер Юнайтед". Соперник команды по четвертьфиналу определится после жеребьевки. В других матчах 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Петерборо" (2:0), "Кристал Пэлас" дома выиграл у "Сток Сити" (2:1).

"Мидлсбро" впервые с 2008 года победил "Тоттенхэм". Это шестая встреча команд с того момента.

"Мидлсбро" занимает восьмое место в Чемпионшипе - второй по силе лиге английского футбола (52 очка в 33 матчах). "Тоттенхэм" идет седьмым в чемпионате Англии с 42 очками после 25 сыгранных матчей.