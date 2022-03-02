Россиянка Потапова уступила Свитолиной в первом круге теннисного турнира в Монтеррее

ТАСС, 2 марта. Россиянка Анастасия Потапова проиграла украинке Элине Свитолиной в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу украинки, посеянной на турнире под первым номером. Во втором круге она сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.

28 февраля Свитолина сообщила на своей странице в Instagram, что отказывается играть против Потаповой и других российских или белорусских теннисисток, пока их не переведут в статус нейтральных атлетов. 1 марта стало известно, что советы директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA приняли решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать под флагами своих стран в связи с ситуацией на Украине.

Свитолиной 27 лет, она является 15-й ракеткой мира. На счету украинки 16 титулов под эгидой WTA, также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Потаповой 20 лет, она занимает 115-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Монтеррее относится к категории WTA 250, проводится на кортах с покрытием "хард" и завершится 6 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $239 тыс.