Зайцева: решение отстранить российских биатлонистов противоречит олимпийскому девизу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от международных соревнований неправильное, так как нарушает олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее, вместе". Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

В среду исполком IBU принял решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой организации.

"Я думаю, это неправильное решение, оно не соответствует Олимпийской хартии и даже новому олимпийскому девизу "Быстрее, выше, сильнее, вместе", - сказала Зайцева. - Получается, они просто отделяют нас и показывают, что для них спорт - это политика, хотя всегда считалось, что спорт вне политики. Наших спортсменов, которые показывают, что спорт объединяет мир, уничтожают по национальному признаку. Я считаю, что это дискриминация нас и просто неправильное поведение, но так как мы спортсмены, а не политики, мы можем только выразить мнение по этому вопросу, а что делать - должны решать руководители".

Зайцева прокомментировала возможные последствия для российского биатлона. "Я думаю, данное решение никак на нашем биатлоне не отразится, будем дальше продолжать. Все когда-нибудь придет к хорошему концу и восстановится", - отметила собеседница агентства.