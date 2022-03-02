Санкции Международной федерации лыжного спорта к россиянам не коснутся Вяльбе

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкции Международной федерации лыжного спорта (FIS), направленные против россиян, не затрагивают члена совета организации, президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2021/22. Вяльбе была избрана в FIS в июне прошлого года.

"На текущий момент решение FIS распространяется на команды и спортсменов", - сказали в пресс-службе.

Под эгидой FIS проходят соревнования среди лыжников, прыгунов с трамплина на лыжах, по лыжному двоеборью, сноуборду, фристайлу.