Тарасова: фигуристка Косторная перешла к хорошему тренеру

В среду стало известно, что Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой.

"Я думаю, время от времени люди переходят к разным тренерам. Наверное, что-то у нее не складывалось в прекрасной группе у Этери Тутберидзе. Просто так не переходят", - сказала Тарасова.

"Елена Германовна - очень хороший тренер. Она воспитала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Надо посмотреть, что она сейчас может, над чем нужно работать", - добавила собеседница агентства.

Косторная тренировалась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, а затем вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко. В марте 2021 года спортсменка вернулась к Тутберидзе.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В декабре прошлого года фигуристка сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Турнир являлся отборочным к Олимпийским играм в Пекине.