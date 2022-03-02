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Фигурное катание

Тарасова: фигуристка Косторная перешла к хорошему тренеру

Во вторник стало известно, что Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная перешла к хорошему тренеру, который имеет опыт воспитания олимпийских чемпионов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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В среду стало известно, что Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой.

"Я думаю, время от времени люди переходят к разным тренерам. Наверное, что-то у нее не складывалось в прекрасной группе у Этери Тутберидзе. Просто так не переходят", - сказала Тарасова.

"Елена Германовна - очень хороший тренер. Она воспитала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Надо посмотреть, что она сейчас может, над чем нужно работать", - добавила собеседница агентства.

Косторная тренировалась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, а затем вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко. В марте 2021 года спортсменка вернулась к Тутберидзе.

Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. В декабре прошлого года фигуристка сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Турнир являлся отборочным к Олимпийским играм в Пекине.

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