Крянин: Вяльбе окажет содействие в участии лыжников сборной России в Югорском марафоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе окажет содействии в участии членов национальной команды в Югорском марафоне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации лыжных гонок Югры, один из организаторов соревнований Сергей Крянин.

"Он (Югорский марафон - прим. ТАСС) состоится, - сказал Крянин. - По срокам все в силе - 8-9 апреля. Это традиционное наше мероприятие, никуда мы его отдавать не будем. Тем более его поддерживает и губернатор Югры Наталья Комарова, и национальная сборная".

По словам Крянина, Вяльбе пообещала оказать содействие в участии в Югорском лыжном марафоне представителей национальной команды. "Мы отправили приглашение президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, она сказала, что окажет содействие, - рассказал Крянин. - Все условия для проведения тренировочного процесса и участия в Югорском лыжном марафоне сборной здесь, в Ханты-Мансийске, будут предоставлены. Если захотят приехать представители Белоруссии, то для них тоже двери открыты, никаких препятствий нет".

По данным организаторов, к настоящему времени на Югорский лыжный марафон заявилось более 2 тыс. участников. Впервые за историю марафона он пройдет на протяжении двух дней. В его программу включена гонка на 50 км классическим стилем, которая состоится 8 апреля, забеги на 5 км, 25 км и 50 км свободным стилем запланированы на 9 апреля.

Планируется, что мероприятие пройдет без каких-либо ограничений для зрителей. Для участия в забеге достаточно сертификата о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, оформленный не позднее чем за 48 часов до получения стартового номера. При этом из-за эпидемиологических требований не будут допущены до забегов граждане старше 65 лет, на дистанцию 50 км допускаются только участники от 18 лет и старше, на дистанцию 25 км - от 15 лет и старше.