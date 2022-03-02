Российские судьи не смогут работать на турнирах под эгидой УЕФА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Арбитры из России не смогут работать на турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальных лиц матча, - сообщили в пресс-службе. - При этом, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с поездками за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на матчи под эгидой УЕФА".

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

В сезоне-2021/22 бригада российских судей во главе с Сергеем Карасевым работала на четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов, а также на ответной игре раунда плей-офф за право попасть в 1/8 финала Лиги Европы между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи" (4:2; первый матч - 1:1). Бригада Сергея Иванова обслуживала три игры группового этапа Лиги Европы, а также две встречи Лиги конференций - на групповом этапе и в раунде плей-офф за право попасть в 1/8 финала третьего по значимости еврокубка. Также по разу на матчах Лиги конференций работали бригады судей во главе с Виталием Мешковым и Кириллом Левниковым.