Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу перенесены на 19-20 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Матчи 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) перенесены с мая на 19-20 марта. Об этом ТАСС сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.

В среду в режиме видеоконференции состоялось общее собрание клубов РПЛ.

"Решение о переносе матчей 22-го тура РПЛ принято. Учитывая, что у сборной России не будет мартовского сбора, игры состоятся, как изначально и планировалось - 19-20 марта", - сказал Иванов.

В декабре 2021 года общее собрание РПЛ перенесло матчи 22-го тура чемпионата страны с 18-20 марта на 3-5 мая в связи с участием сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России не может принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы 29 марта - встретиться с победителем игры Швеция - Чехия.