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Летние олимпийские виды спорта

Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в соревнованиях по стрельбе из лука

Отстранение не распространяется на федерации стрельбы из лука России и Белоруссии

ТАСС, 2 марта. Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба World Archery.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

"Начиная со 2 марта ни один спортсмен, официальный представитель команды или технический представитель из России или Белоруссии не будет допущен к участию в каких-либо международных соревнованиях по стрельбе из лука до дальнейшего уведомления. Сюда входят любые турниры, предполагающие очки мирового рейтинга, квалификационные соревнования, мероприятия под эгидой организации", - сказано в заявлении.

Также в World Archery добавили, что, в соответствии с рекомендацией МОК, ни федерации стрельбы из лука России и Белоруссии, ни избранные должностные лица ни одной из стран не будут отстранены от деятельности.

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