Скорович не исключает, что вернется в сборную России по мини-футболу

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Бывший старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович готов вновь возглавить команду, если такое предложение поступит. Об этом Скорович рассказал ТАСС.

Российский футбольный союз во вторник объявил об уходе Скоровича с поста старшего тренера сборной России по мини-футболу в связи с истечением контракта.

"Так случилось сейчас, поэтому даже не думал о том, чтобы с кем-то дальше связывать свою судьбу, рассматривать предложения, будет время, все встанет на свои места, - сказал Скорович. - Предложения всегда были и есть, я думаю, что и будут. Очень сложный год был для сборной России по мини-футболу, которая участвовала на чемпионатах мира и Европы. Поэтому пока отдыхаю, грубо говоря, второй день, дальше буду думать, как развиваться и работать, пока рамок для отдыха не ставлю, все зависит от того, какие возможности будут и где я буду работать, пока не думал об этом, потому что был занят работой в команде, настанет время, будем решать, как продолжать карьеру".

"Если поступит предложение о возвращении на пост старшего тренера сборной России, буду ли готов вернуться? Я думаю, что никогда нельзя говорить "никогда", я всегда был частью команды, частью страны, являюсь ей, я патриот своей страны. Когда поступит предложение, то почему нет? Это большой вызов для любого тренера, большим почетом является возглавлять национальную команду, но предложение не завтра будет, условно, должно пройти время, чтобы другие поработали, нужно будет посмотреть, когда это будет и будет ли вообще, но всегда готов рассмотреть в приоритете это предложение", - добавил бывший старший тренер сборной России.

Скорович отметил, что получил положительные эмоции от работы в сборной России. "Конечно, очень много положительных моментов было во время работы в национальной команде, на протяжении всего времени мы играли ключевую роль во всех крупных турнирах, сборная России является одной из сильнейших в мире на данный момент, это очень здорово, - отметил Скорович. - Есть и моменты разочарования, когда мы, например, не доходили до победы в чемпионате мира, проигрывали за 30 секунд чемпионат Европы, такие моменты оставляют неприятный осадок, но это с какой стороны смотреть. Сборная России сейчас является флагманом мирового футзала, поэтому я горд, что работал такое длительное время в нашей сборной".

Скоровичу 48 лет, он возглавил сборную России в 2009 году, под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата мира (2016), четырежды завоевала серебряные медали чемпионатов Европы (2012, 2014, 2016, 2022) и один раз - бронзовые (2018).