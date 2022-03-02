Шахматист Грищук проиграл Шенкленду на турнире серии Гран-при в Белграде

ТАСС, 2 марта. Россиянин Александр Грищук проиграл черными фигурами американцу Сэму Шенкленду в матче второго тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Белграде.

В других встречах с участием россиянин в группе А Дмитрий Андрейкин после победы над Грищуком сыграл вничью с французом Этьеном Бакро черными шахматами, в группе В Никита Витюгов уступил черными фигурами нидерландцу Анишу Гири, в группе С Владимир Федосеев черными фигурами проиграл Гуджрати Видиту из Индии, а встреча в группе D между Александром Предке, который играл белыми фигурами, и китайцем Юй Янъи завершилась вничью. Для Предке эта ничья стала второй в двух сыгранных матчах.

Грищуку 38 лет, у него шестой рейтинг среди участников серии Гран-при и самый высокий среди россиян на турнире. Грищук является трехкратным чемпионом мира по блицу и занимает десятое место в мировом рейтинге.

Ранее пресс-служба FIDE объявила, что на всех международных шахматных соревнованиях под эгидой организации не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии и звучать гимны этих стран из-за ситуации, сложившейся на Украине. Также FIDE сообщила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. Таким образом, Всемирная шахматная олимпиада 2022 года была перенесена из России.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал. Гран-при FIDE является последним отборочным этапом к турниру претендентов. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап), после окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Белграде завершатся 14 марта. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 тыс.