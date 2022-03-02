Валиева и Латыпов стали заслуженными мастерами спорта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева и бронзовый призер в смешанной биатлонной эстафете Эдуард Латыпов получили звание заслуженных мастеров спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Заслуженными мастерами спорта стали 10 спортсменов, завоевавших награды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В их число также вошли олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов, бронзовый призер соревнований по фристайлу Анастасия Смирнова, биатлонистки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, завоевавшие серебряные и бронзовые награды.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Российская команда завоевала на Олимпиаде 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета также стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второй стала команда Германии (12-10-5), третьей - сборная Китая (9-4-2).