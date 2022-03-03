Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до Игр в Пекине. Такое решение с трудом можно было предугадать, учитывая череду отстранений россиян международными федерациями в других видах спорта.

На специально созванном по этому случаю брифинге президент МПК Эндрю Парсонс объяснил, что такое решение было принято, чтобы не доводить ситуацию до суда, куда бы российская сторона обратилась. "Мы учитывали, что дело может быть передано в суд, поэтому нам нельзя было руководствоваться эмоциями. Мы вынесли максимально строгое наказание из всех возможных, учитывая действующие правила", - сказал он.

В Пекине российская команда должна была участвовать под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), вместо отечественного гимна в случае побед звучал бы фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, а на форме спортсменов были бы русские и английские аббревиатуры ПКР. Теперь же решено, что российские и белорусские спортсмены выступят на Играх под флагом МПК и не будут включены в медальный зачет Паралимпиады. Также сообщается, что МПК на внеочередной генеральной ассамблее примет решение о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

Вполне ожидалось, что и МПК наложит запрет на участие россиян в Паралимпиаде. Но за два дня до старта Игр он решил все-таки допустить до Паралимпиады сборную России и команду Белоруссии, которую также коснулись санкции других федераций.

После начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине по отношению к России последовали санкции, в том числе и в спорте. Вылилось это как в решение федераций перенести ряд соревнований из России, так и в запрет, в большинстве своем, на участие российских спортсменов в крупных соревнованиях. Лишь немногие организации - Международная федерация плавания, Международная федерация спортивной гимнастики - не последовали подобным рекомендациям от Международного олимпийского комитета и разрешили россиянам участвовать в своих турнирах, пускай без флага и гимна. В изоляцию же попали сборные России по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу.

Глава организации высказался и о случаях, которые могут возникнуть в связи с нежеланием ряда спортсменов и команд выступать вместе с россиянами. "Если кто-то будет против выступления вместе с российскими атлетами, будем обсуждать, пока это все гипотетические заявления. Надо все же отделять политику от спорта. Не думаю, что украинские атлеты приехали сюда, чтобы проявлять агрессию против коллег из России и Белоруссии. Они приехали, чтобы страна ими гордилась, не драться, не быть агрессивными против России и Белоруссии", - подчеркнул Парсонс.

МПК принял решение о допуске россиян в тот момент, когда в Пекин прибывала вторая основная группа российских спортсменов (с поражением опорно-двигательного аппарата). Команда задержалась в Италии и была вынуждена добираться в Китай через Стамбул.

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков на пресс-конференции рассказал о том, как российские спортсмены добирались до Пекина. "Аэрофлот" принял решение лететь - сделали четыре круга, просили посадку, включали аварийные сигналы, но так и не получили ответа. Поэтому самолет был вынужден приземлиться в Стамбуле. Целый день спортсмены сидели в аэропорту Вероны под патронажем сотрудников "Аэрофлота". Когда стало ясно, что не получится пролететь над Грецией, нам помогли приобрести билеты до Турции - ночь переночевали, дедлайн с QR-кодами прошел, после чего все сдали повторные ПЦР-тесты и перелетели регулярными рейсами в Стамбул", - рассказал Рожков.

Авторитет сыграл свою роль

Теперь персоналу российской команды предстоит проделать в короткие сроки огромную работу, чтобы привести форму в соответствии с требованиями МПК. "Другой формы у нас нет, нам предстоит бессонная ночь. Все плакаты ПКР, все надписи наши сотрудники убирают", - отметил Рожков.

Церемония открытия Паралимпиады пройдет 4 марта. От россиян планируется присутствие 26 человек, а в четверг определится, кто будет знаменосцем команды.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что российские паралимпийцы были допущены до участия в Игра благодаря авторитету ПКР.

"Мы на связи с Павлом Алексеевичем Рожковым, - сказал Матыцин ТАСС. - Только что мы разговаривали, еще раз выразил ему слова поддержки и благодарности. Считаю, что это решение во многом состоялось благодаря авторитету Паралимпийского комитета России, его тесному взаимодействию с Международным паралимпийским комитетом, правильно представленным аргументам российской стороны. В итоге принято решение максимально учитывавшее нынешнюю ситуацию - спортсмены допущены к участию в Играх. С определенными условиями, в частности по форме".

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, чемпион Паралимпийских игр Рима Баталова отметила, что случившееся только закалит россиян. "Думаю, что наших ребят это не сломает, а они докажут, что все-таки неважно, под каким флагом будем выступать, у нас в сердцах всегда будет звучать наш гимн и поднимется наш флаг. Здорово, что ребята выступят, если бы не выступили, было бы печально. Будем болеть за ребят, давайте передавать добрые пожелания, чтобы они выдержали и показали лучшие результаты", - отметила она.

На Играх 2018 года в Пхенчхане россияне также выступали в качестве нейтральных спортсменов. Тогда они выиграли 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и заняли второе место после команды США как по количеству золотых, так и по общему числу наград.