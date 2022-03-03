Шесть российских штангистов обвиняются в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 3 марта. Шесть российских тяжелоатлетов временно отстранены от соревнований по обвинению в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Александру Иванову, Дмитрию Клокову, Светлане Царукаевой, Наталье Заболотной, Ольге Зубовой и Апти Аухадовов предъявлены обвинения в использовании или попытке использования запрещенных веществ. Клоков является серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Царукаева, Иванов, Заболотная становились призерами Олимпиады в Лондоне, однако были лишены наград из-за положительных результатов допинг-проб. Зубова дважды была дисквалифицирована за употребление допинга.

Спортсмены были проинформированы и временно отстранены от мероприятий, связанных со спортом. Также ITA сообщило о том, что дисквалификация штангиста Феликса Халибекова продлится до 7 октября 2022 года. Спортсмен был отстранен от соревнований на два года после обвинений в употреблении допинга в октябре 2020 года. В течение дисквалификации он не может принимать участие в соревнованиях в каком-либо качестве, его результаты с 21 июня 2012 года по 21 июня 2016 года аннулированы.