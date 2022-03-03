Паралимпийский комитет России считает необоснованным решение о недопуске россиян на Игры

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) считает необоснованным решение о недопуске российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине, поскольку оно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов. Об этом говорится в заявлении ПКР, которое есть в распоряжении ТАСС.

В четверг Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, руководствуясь отказом сборных других стран от соревнований с участием россиян и белорусов.

"Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов, - говорится в сообщении. - В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы. Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам".

"В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях. Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий", - отмечается в заявлении.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Российские паралимпийцы изначально не могли выступать на Паралимпиаде, используя национальную символику. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне должны были выступать на Играх в Пекине под флагом с эмблемой ПКР с русской и английской (RPC) аббревиатурами. Эмблемой команды должно было стать сочетание паралимпийского символа "Агитоса" с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета. Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта, будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.