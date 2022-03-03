Назаров: отстранение россиян от участия в Паралимпиаде является шагом к развалу спорта

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) совершил очень большую ошибку, отстранив спортсменов России и Белоруссии от участия в Паралимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

"У нас только что завершилась очередная тренировка, и про отстранение от Паралимпиады я узнал только сейчас, - заметил Назаров. - Считаю, что Международный паралимпийский комитет, изменив свое решение о допуске россиян и белорусов, совершил очень большую ошибку".

"Во-первых, сама ситуация вокруг Украины раскручена однобоко. Во-вторых, спорт должен всегда быть вне политики, спорт объединяет. А здесь делаются попытки разъединить. Это первый шаг к тому, что спорт будет разваливаться, нельзя исключать, что потом будут спортивные результаты подстраивать в чью-то угоду, и так далее", - добавил собеседник ТАСС.

В четверг Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, руководствуясь отказом сборных других стран от соревнований с участием россиян и белорусов. Ранее организация допустила паралимпийцев из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе - спортсмены должны были выступать под флагом МПК и с гимном Паралимпийских игр в Пекине.