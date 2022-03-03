В Международном паралимпийском комитете объяснили решение отстранить россиян от Игр-2022

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Нежелание спортсменов и команд соревноваться с россиянами и белорусами стало главной причиной отстранения сборной России и Белоруссии от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом заявил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс на пресс-конференции.

В среду МПК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе. Решение было изменено в четверг после специально созванного заседания правления МПК.

"К нам обращались многие комитеты, некоторые команды и спортсмены из разных национальных паралимпийских комитетов. Невозможно дать конкретную цифру, но их число было достаточно высоким, некоторые уже объявили, что не будут играть против россиян, даже если бы те были в числе нейтральных спортсменов. Юридическая позиция остается неизменной. В чем большая разница между вчера и сегодня? Наша организация вне политики, мы хотим оставаться беспристрастными. Но как только одно государство отзовет свою команду, это будет эффект снежного кома", - сказал Спенс.

"Мы движение, которое внимательно прислушивается к своим участникам, у нас есть еще 600 спортсменов, и мы должны обеспечить им благоприятные условия", - отметил Спенс.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.