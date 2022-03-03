Кабаева: отношение к России является самой позорной страницей в истории мирового спорта

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отношение к России со стороны международных спортивных организаций и чиновников является самой позорной страницей в истории мирового спорта. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм в Пекине, однако 3 марта изменил решение и отозвал допуск.

"Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами, - сказала Кабаева. - Теперь это перестали скрывать. Их "забота" о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт. Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов".

Кабаева подчеркнула, что "лицемерие высших спортивных чиновников имеет давнюю историю". "Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи, выигранные медали и пожизненно дисквалифицировал. Без каких-либо реальных доказательств! Но Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Кто-нибудь из этих организаций - МОК, WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС) и прочие обвинители - извинился перед нашими спортсменами? Как могли вы не заметить, что 28 спортсменов были полностью оправданы судом?" - сказала Кабаева.

"Вы так старались унизить россиян, запретили наши символы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом. За три молекулы, которые ни на что не влияют, тут же отстраняли их от соревнований. А мы все равно побеждали! - отметила олимпийская чемпионка. - Наши успехи на следующих Олимпиадах подтвердили, что российский спорт имеет высокий уровень не за счет допинга и терапевтических исключений, а за счет таланта наших спортсменов. Россия была, остается и будет великой спортивной державой - и вы ничего не сможете с этим сделать".

Кабаева сравнила поведение руководства мирового спорта с употреблением допинга: "Лицемерие высших спортивных чиновников - это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений".

"Я думаю, что мы переживем все запреты", - резюмировала собеседница ТАСС.