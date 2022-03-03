Депутат Госдумы Пайкин призвал организовать в России соревнования для паралимпийцев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. После решения Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске россиян на Игры в Пекине нужно организовать альтернативные соревнования в стране. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

"В эти дни мы уже не удивлялись тому, что политика подмяла под себя спорт и его важнейшие принципы, - сказал Пайкин. - Но решение Международного паралимпийского комитета, который только вчера сообщил, что россияне и белорусы смогут принять участие в Играх в Пекине, а сегодня трусливо, под очевидным давлением, меняет свою позицию, - это верх цинизма и двойных стандартов".

"Наши паралимпийцы - люди особого мужества, у них хватает внутренней силы не только преодолевать болезни, но и реализовывать свой потенциал на спортивной арене, - продолжил он. - Уверен, что гражданского мужества им не занимать тоже. Но, чтобы годы подготовки к спортивному празднику не прошли напрасно, считаю, что для белорусских и российский спортсменов мы должны организовать спортивный праздник у нас, в России".

В среду Международный паралимпийский комитет допустил паралимпийцев из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.