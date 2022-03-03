Александр Медведев рассчитывает, что "Зенит" доиграет сезон в нынешнем составе

ТАСС, 3 марта. Футболисты петербургского "Зенита" обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг России и Украины, но в руководстве клуба рассчитывают, что команда сможет доиграть сезон в нынешнем составе. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с петербургским клубом, решение было вызвано тяжелой семейной ситуацией футболиста. Пост главного тренера московского "Локомотива" и "Краснодара" покинули немецкие специалисты Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке соответственно. Также агент бразильского защитника краснодарской команды Кайо заявил, что в клубе все иностранные игроки освобождены до особого распоряжения.

"Естественно, все люди обеспокоены - неважно, из какой они страны, мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят, нам необходимо доиграть премьер-лигу и разыграть Кубок России. И будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон", - сказал Медведев.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, набрав 41 очко в 19 матчах. В четверг петербуржцы проведут матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России на своем поле против "Камаза" из Набережных Челнов, 7 сине-бело-голубые сыграют дома с "Уфой" в РПЛ.