Президента "Урала" Иванова дисквалифицировали на один матч за оскорбительные высказывания

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал президента и начальника "Урала" Григория Иванова на один матч за оскорбительные высказывания в отношении официальных лиц на матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Урал" на выезде проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1.

"Григорий Иванов оскорбительно выразился в адрес официальных лиц матча, - сказал Григорьянц. - На заседании присутствовали он и юрист клуба. Мы получили рапорт судьи [Василия] Казарцева. Принято решение дисквалифицировать Иванова на три матча, два из которых условно. Испытательный срок - до конца сезона, также принято решение оштрафовать его на 200 тыс. рублей. Григорий Викторович [Иванов] извинился перед КДК, но перед судьей он не извинялся. Комитет принял это во внимание".

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.