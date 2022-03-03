Сенатор Исаков считает, что в России могут пройти альтернативные Игры для паралимпийцев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент следж-хоккейного клуба "Югра", основатель Центра адаптивного спорта Югры, сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков считает, что альтернативные Игры могут пройти в России для отстраненных от Паралимпиады спортсменов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

В четверг Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, руководствуясь отказом сборных других стран от соревнований с участием россиян и белорусов. Ранее организация допустила паралимпийцев из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе - спортсмены должны были выступать под флагом МПК и с гимном Паралимпийских игр в Пекине.

"Я уверен, что Министерство спорта России и Паралимпийский комитет России сделают все возможное для проведения альтернативных Игр на олимпийских объектах. Сейчас нашим паралимпийцам как никогда нужна наша поддержка. Они должны знать, что мы рядом", - отметил Исаков.

По его словам, биатлонисты, лыжники и многие другие паралимпийцы России были главными претендентами на золотые медали. "Страны, проголосовавшие за отстранение российских атлетов, убили двух зайцев - и конкурентов устранили, и выставили себя поборниками защиты мира и демократии. Это трусливое и жалкое решение, несмываемое черное пятно на репутации Международного паралимпийского комитета", - отметил он.

Югру в сборной страны должны были представить следж-хоккеисты Василий Варлаков, Илья Волков, Николай Терентьев, Константин Шихов и Михаил Мячин, сноубордисты Михаил Слинкин и Алексей Петров.