"Матч ТВ" отказался транслировать Паралимпиаду в Пекине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" отказался от трансляций Паралимпийских игр в Пекине после отстранения российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Сегодня российская паралимпийская сборная была отстранена от Игр в Пекине по решению Международного паралимпийского комитета (МПК), несколько лет подготовки спортсменов оказались уничтожены, очевидно, политическим решением международных чиновников, - говорится в заявлении телеканала. - Долгие годы проповедуя слоган "спорт вне политики", Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет в нужный для некоторых политиков момент его забыли. "Матч ТВ" является федеральным спортивным телеканалом, для нас выступления наших спортсменов на крупнейших мировых событиях - безусловный приоритет. Мы выражаем солидарность с нашими спортсменами - прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине на каналах субхолдинга "Матч" отменены".

В среду Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.