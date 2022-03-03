Футболисты "Химок" Дагерстол и Анвон дисквалифицированы на два матча РПЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Химки" защитник Филип Дагерстол и полузащитник Лоуренс Анвон дисквалифицированы на два матча по итогам встречи 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Химки" 26 февраля дома проиграли "Динамо" со счетом 0:3 в матче 19-го тура чемпионата России. В составе хозяев поля прямые красные карточки получили Дагерстол и Анвон. Оба удаления были вынесены судьей Кириллом Левниковым после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

"Два удаления в "Химках", оба за грубую игру, - сказал Григорьянц. - Оба футболиста присутствовали на заседании по видеоконференцсвязи, также от клуба был юрист. Мы рассмотрели видеозаписи эпизодов, заслушали их позицию. Дагерстол и Анвон дисквалифицированы на два матча".

"Также "Химки" оштрафованы за неподобающее поведение команды (два удаления) на 100 тыс. рублей", - добавил глава КДК РФС.

Таким образом, Дагерстол и Анвон пропустят матчи 20-го и 21-го туров РПЛ против "Локомотива" и "Сочи". Игры состоятся 6 и 13 марта.

Также глава КДК РФС сообщил, что "Уфа" по итогам матча против "Ахмата" (1:2) оштрафована на 100 тыс. рублей за то, что шесть игроков получили карточки. Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли по итогам центрального матча тура против ЦСКА (0:2) оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.