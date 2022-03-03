Матыцин заявил, что в условиях санкций нужно сосредоточиться на национальном спорте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Национальному спорту нужно уделить приоритетное внимание в условиях международных санкций. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин после заседания исполкома Олимпийского комитета России.

"Были подведены итоги зимних Олимпийских игр в Пекине, еще раз отмечено выступление наших спортсменов, - сказал Матыцин. - Принято решение в ближайшее время провести заседания экспертных советов. Было отмечено, что подготовка велась в очень сложных условиях. В условиях санкций в отношении российского спорта необходимо прежде всего сосредоточиться на национальной системе спорта, спортивном календаре, совершенствовании структур учебно-тренировочных баз с использованием климатических условий в наших регионах".

"Также было принято решение минимизировать риски потери мотивации к выступлению спортсменов на соревнованиях и занятиям спортом. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы все меры социальной защиты были обеспечены, чтобы ни в коей мере не были снижены материальное обеспечение спортсменов, выплата стипендий и призовых для спортсменов и тренеров. Соответствующие изменения будем вносить в нормативные документы министерства спорта", - добавил министр.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям в связи с проводимой Вооруженными силами РФ спецоперацией на Украине. Международный паралимпийский комитет 2 марта допустил российских и белорусских паралимпийцев до Игр, но в четверг объявил об их недопуске до соревнований.