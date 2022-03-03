"Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при России

ТАСС, 3 марта. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" расторгло контракт на проведение Гран-при России. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление организации.

Ранее руководство "Формулы-1" отменило проведение российского этапа в сезоне-2022, который должен был состояться с 23 по 25 сентября.

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года, этапы принимал автодром в Олимпийском парке в Сочи. С 2023 года Гран-при России планировалось проводить в Санкт-Петербурге на автодроме "Игора драйв". Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года.​​​​​​​