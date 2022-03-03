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Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин: программу международных соревнований в России разработают в ближайшее время

Министр отметил, что российский спорт не находится в изоляции после введенных санкций
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Программа соревнований на территории России с участием зарубежных спортсменов будет разработана в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В настоящий момент многие российские спортсмены лишились права выступать на международных соревнованиях. Также из России были перенесены ряд международных турниров.

"В ближайшее время будет разработана программа по развитию системы соревнований на территории Российской Федерации с участием максимального количества зарубежных спортсменов. Прежде всего, белорусских спортсменов, системы соревнований в рамках СНГ, ШОС, БРИКС, - сказал Матыцин. - Мы не изолированы, мы продолжаем контакты с международными федерациями, надеемся, что это временные меры и разум восторжествует".

"И все международное сообщество поймет, что тот раскол, который сейчас происходит, недопустим, спорт должен выступить одним из проводников дипломатии и восстановления торжества человеческих ценностей", - добавил он.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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