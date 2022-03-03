Матыцин: возвращение паралимпийцев в Россию является приоритетом для Минспорта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Возвращение российских спортсменов из Пекина и обеспечение их безопасности является главной задачей Министерства спорта РФ. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Министерство спорта считает, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении российской команды от участия в зимних Паралимпийских играх - дискриминационное и абсолютно политизированное. Накануне МПК дал допуск российским спортсменам к участию в Играх, а уже сегодня отстранил их от соревнований. Сожалеем, что МПК не смог противостоять давлению национальных паралимпийских комитетов отдельных стран и отстоять основные принципы олимпизма. Паралимпийский комитет России сейчас рассматривает вопрос подачи судебного иска на решение МПК об отстранении российской команды от участия в Играх в Пекине", - сказал Матыцин.

"Министерство спорта окажет ПКР и российским паралимпийцам всестороннюю поддержку, в том числе юридическую, в этой беспрецедентной ситуации. Считаем несправедливым, что в данной ситуации страдают спортсмены, которые преодолели в своей жизни столько трудностей и в честной борьбе завоевали право участия в Играх-2022. Сейчас мы видим главную задачу в том, чтобы обеспечить быстрое возвращение сборной России на родину. Здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и специалистов - наш приоритет", - добавил Матыцин.

В среду Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.