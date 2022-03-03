{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российским тхэквондистам запретили участвовать в международных соревнованиях

Также отстранили белорусских спортсменов

ТАСС, 3 марта. Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине и будет действовать до дальнейшего уведомления.

28 февраля Всемирная федерация тхэквондо лишила российских и белорусских спортсменов права выступать на международных соревнованиях под эгидой организации с государственной символикой и гимном. Также Всемирная федерация тхэквондо не будет признавать и организовывать соревнования на территориях двух стран.​​​​​​​

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Футбольный клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов с восемью легионерами
Футбольный клуб "Краснодар" приостановил действие контрактов с восемью легионерами
Читать полностью